Laricani: İran ABŞ-dən fərqli olaraq uzunmüddətli müharibəyə hazırdır
Region
- 02 mart, 2026
- 17:09
İran ABŞ-dən fərqli olaraq uzunmüddətli müharibəyə hazırdır və qətiyyətlə müdafiə olunmaq niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
Onun sözlərinə görə, İran son 300 ildə olduğu kimi müharibələrin təşəbbüskarı olmayıb və onun Silahlı Qüvvələri müdafiə xarakterli tədbirlərdən başqa heç bir addım atmayıb.
"Biz qiymətindən asılı olmayaraq, özümüzü, 6 minillik sivilizasiyamızı qətiyyətlə müdafiə edəcəyik", - Ə.Laricani vurğulayıb.
