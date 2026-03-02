Лариджани: Иран готов к затяжной войне, в отличие от США

Иран готов к затяжной войне, в отличие от США, и намерен решительно защищаться.

Как передает Report, об этом написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в социальной сети X.

По его словам, "как и в течение последних 300 лет, Иран не был инициатором войн, а его мужественные вооруженные силы не предпринимали никаких действий, кроме оборонительных".

"Мы, невзирая на цену, будем решительно защищать себя и нашу 6-тысячелетнюю цивилизацию и заставим врагов пожалеть", - подчеркнул Лариджани.