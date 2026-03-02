İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Gəncədəki Cümə məscidinin təmir-bərpasına 1,6 milyon manat ayrılıb

    Daxili siyasət
    • 02 mart, 2026
    • 13:21
    Gəncədəki Cümə məscidinin təmir-bərpasına 1,6 milyon manat ayrılıb

    Gəncə şəhərində yerləşən Cümə məscidində təmir-bərpa işlərinin həyata keçirilməsi üçün 1,6 milyon manat ayrılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla bu vəsait Prezidentin ehtiyat fondundan Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə ayrılıb.

    Prezident İlham Əliyev sərəncam Cümə məscidi Gəncə
    На реставрацию Джума-мечети в Гяндже выделено 1,6 млн манатов
    Azerbaijan allocates over $940,000 for Juma Mosque renovation in Ganja

