Gəncədəki Cümə məscidinin təmir-bərpasına 1,6 milyon manat ayrılıb
Daxili siyasət
- 02 mart, 2026
- 13:21
Gəncə şəhərində yerləşən Cümə məscidində təmir-bərpa işlərinin həyata keçirilməsi üçün 1,6 milyon manat ayrılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla bu vəsait Prezidentin ehtiyat fondundan Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə ayrılıb.
Son xəbərlər
14:04
Fransanın BƏƏ-dəki hərbi-dəniz bazasına PUA ilə hücum edilibDigər ölkələr
14:02
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
14:00
Azərbaycan yanvarda Aİ ölkələri ilə 1,8 milyard dollarlıq ticarət aparıbBiznes
13:57
Ermənistan İrana humanitar yardım təklif edibRegion
13:51
İraqda "Şeyxan" neft yatağının işi dayandırılıbEnergetika
13:49
Foto
Son üç saatda İrandan Azərbaycana 30-a yaxın şəxs təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
13:47
Peskov: Rusiya Yaxın Şərqdəki münaqişədən təsirlənən ölkələrin rəhbərləri ilə təmasdadırRegion
13:32
Neft 10 % bahalaşıb - YENİLƏNİBEnergetika
13:32