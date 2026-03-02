На реставрацию Джума-мечети в Гяндже выделено 1,6 млн манатов
Внутренняя политика
- 02 марта, 2026
- 13:32
На проведение ремонтно-восстановительных работ в Джума-мечети в Гяндже выделено 1,6 млн манатов.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда президента Государственному комитету по работе с религиозными образованиями на подготовку проектно-сметной документации и осуществление ремонтно-восстановительных работ в Джума-мечети в Гяндже первоначально выделено 1,6 млн манатов.
