    Внутренняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 13:32
    На реставрацию Джума-мечети в Гяндже выделено 1,6 млн манатов

    На проведение ремонтно-восстановительных работ в Джума-мечети в Гяндже выделено 1,6 млн манатов.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    Согласно распоряжению, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда президента Государственному комитету по работе с религиозными образованиями на подготовку проектно-сметной документации и осуществление ремонтно-восстановительных работ в Джума-мечети в Гяндже первоначально выделено 1,6 млн манатов.

