    СМИ: В Эр-Рияде зафиксированы взрывы

    • 28 февраля, 2026
    • 14:14
    СМИ: В Эр-Рияде зафиксированы взрывы

    В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) зафиксированы взрывы на фоне иранских ударов.

    Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на AFP.

    "В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде сообщают о громком хлопке и нескольких взрывах, произошедших в результате ударов Ирана по странам Персидского залива", - сообщает агентство.

    Отмечается, что на территории этих стран расположены американские военные базы.

