СМИ: В Эр-Рияде зафиксированы взрывы
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 14:14
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) зафиксированы взрывы на фоне иранских ударов.
Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на AFP.
"В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде сообщают о громком хлопке и нескольких взрывах, произошедших в результате ударов Ирана по странам Персидского залива", - сообщает агентство.
Отмечается, что на территории этих стран расположены американские военные базы.
