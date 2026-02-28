СМИ: В Эр-Рияде зафиксированы взрывы

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) зафиксированы взрывы на фоне иранских ударов.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на AFP.

"В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде сообщают о громком хлопке и нескольких взрывах, произошедших в результате ударов Ирана по странам Персидского залива", - сообщает агентство.

Отмечается, что на территории этих стран расположены американские военные базы.