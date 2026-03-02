İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Çin Hörmüz boğazında hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 13:19
    Çin Hörmüz boğazında hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasına çağırıb

    Hörmüz boğazı və ona bitişik sular malların və enerji daşıyıcılarının nəqli üçün mühüm beynəlxalq ticarət yollarıdır, bununla əlaqədar Çin müvafiq tərəfləri hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mao Ninə istinadən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Çin tərəfləri münaqişənin daha da şiddətlənməsinə yol verməməyə çağırır, Yaxın Şərqdə sülh və sabitliyin təmin olunması üçün sülhün təşviqi və müharibələrin qarşısının alınması, həmçinin problemin dialoq və danışıqlar yolu ilə həlli istiqamətində beynəlxalq ictimaiyyətlə əməkdaşlığa hazırdır.

    İrana hərbi zərbələr Hörmüz boğazı
    МИД КНР предупредил о последствиях закрытия Ормузского пролива
    China urges halt to military strikes in Strait of Hormuz amid airstrikes on Iran

