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    Şimali Kiprdə gəmi qəzası ilə bağlı saxlanılan üç Azərbaycan vətəndaşının həbs müddəti daha 7 gün uzadılıb

    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 15:10
    Şimali Kiprdə gəmi qəzası ilə bağlı saxlanılan üç Azərbaycan vətəndaşının həbs müddəti daha 7 gün uzadılıb

    Şimali Kiprdə gəmi qəzası ilə bağlı saxlanılan Azərbaycan vətəndaşları - Rəşad İbrahimov, Qədir Quliyev və Valeh Hümbətovun həbs müddəti növbəti dəfə 7 gün uzadılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan-Kipr Dostluq Cəmiyyətinin sədri Orxan Həsənoğlu məlumat verib.

    Azərbaycan vətəndaşlarının növbəti məhkəməsi oktyabrın 30-na təyin edilib.

    Xatırladaq ki, avqustun 30-da Şimali Kiprin Girne sahillərində gəminin qəzaya uğraması nəticəsində 26 nəfər ölüb, 239 nəfər xilas olunub. İtkin düşmüş daha bir sərnişinin isə axtarışı davam edir. Hadisə ilə bağlı üçü Azərbaycan vətəndaşı olmaqla 9 nəfər saxlanılıb.

    Gəmi qəzası Ölüm hadisəsi Azərbaycan vətəndaşı Şimali Kipr
    Продлен срок ареста трех граждан Азербайджана по делу о крушении судна в Северном Кипре
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