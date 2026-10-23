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    Продлен срок ареста трех граждан Азербайджана по делу о крушении судна в Северном Кипре

    Происшествия
    • 23 октября, 2026
    • 15:17
    Продлен срок ареста трех граждан Азербайджана по делу о крушении судна в Северном Кипре

    Срок ареста трех граждан Азербайджана - Рашада Ибрагимова, Гадира Гулиева и Валеха Гумбатова, задержанных по делу о крушении судна у побережья города Кирения Турецкой Республики Северного Кипра, - вновь продлен на семь дней.

    Об этом Report сообщил Председатель Азербайджано-Кипрского общества дружбы Орхан Гасаноглу.

    Очередное судебное заседание состоится 30 октября.

    Напомним, что 30 августа у побережья Кирении в Северном Кипре судно потерпело крушение, 239 человек были спасены. Число погибших достигло 26. В связи с происшествием задержаны девять человек, трое из них - граждане Азербайджана.

    Крушение судна Северный Кипр
    Şimali Kiprdə gəmi qəzası ilə bağlı saxlanılan üç Azərbaycan vətəndaşının həbs müddəti daha 7 gün uzadılıb
    44 filmi
    44 filmi

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