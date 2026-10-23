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    AQP nümayəndə heyəti Vyanada beynəlxalq konfransda iştirak edir

    İnfrastruktur
    • 23 oktyabr, 2026
    • 15:23
    AQP nümayəndə heyəti Vyanada beynəlxalq konfransda iştirak edir

    Bu gün Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində Avropa Qiymətləndiricilər Assosiasiyaları Qrupunun (TEGOVA) təşkilatçılığı ilə daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsində süni intellektin tətbiqinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans işə başlayıb.

    Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatasından (AQP) "Report"a verilən məlumata görə, konfransda AQP-ni sədr müavinləri Ayan Qəmbərova və Günay İsmayılqızı, Rəyasət Heyətinin üzvləri Rüstəm Vəliməmmədov və Ramil Qasımzadə təmsil edirlər.

    Tədbir çərçivəsində qiymətləndirmə fəaliyyətinin rəqəmsal transformasiyası, süni intellekt texnologiyalarının praktiki tətbiq imkanları, geosiyasi amillərin Avropa daşınmaz əmlak bazarlarına təsiri, hüquqi aspektlər və məlumatların qorunması məsələləri müzakirə olunur. Eyni zamanda yeni texnologiyaların yaraddığı imkanlar və məhdudiyyətlər təhlil edilir, daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsində tətbiq edilən metodların müqayisəsi aparılır.

    Konfrans gedişində AQP-nin sədri Nüsrət İbrahimovun ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına dair məktubu TEGOVA İdarə Heyətinin sədri Paulo Barros Trindadeyə təqdim olunub. Məktubda AQP-nın ölkədə qiymətləndirmə fəaliyyətini qanunvericiliklə tənzimləyən qurum kimi TEGOVA ilə birbaşa əməkdaşlıqda maraqlı olduğu bildirilib.

    Sənəddə milli praktikanın beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, Avropa Qiymətləndirmə Standartlarının tətbiqi və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi üzrə birgə fəaliyyətin önəmi qeyd edilib.

    AQP nümayəndə heyəti Vyanada beynəlxalq konfransda iştirak edir
    AQP nümayəndə heyəti Vyanada beynəlxalq konfransda iştirak edir
    AQP nümayəndə heyəti Vyanada beynəlxalq konfransda iştirak edir

    Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatası (AQP) Ayan Qəmbərova Günay İsmayılqızı Ramil Osmanlı
    44 filmi
    44 filmi

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