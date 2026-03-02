МИД КНР предупредил о последствиях закрытия Ормузского пролива

Ормузский пролив и прилегающие к нему воды являются важными международными торговыми путями для транспортировки товаров и энергоносителей, в связи с чем Китай призвал соответствующие стороны немедленно прекратить военные операции.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, КНР призывает стороны не допустить дальнейшей эскалации конфликта, и готов сотрудничать с международным сообществом в активных усилиях по поощрению мира и предотвращению войн, а также решению проблемы путем диалога и переговоров, чтобы обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) закрыл Ормузский пролив для судоходства, объявив эту жизненно важную артерию для транспортировки нефти и газа небезопасной из-за атак США и Израиля.