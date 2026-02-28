СМИ: Иран закрывает Ормузский пролив

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 19:52
    Военно–морской флот КСИР объявляет по УКВ-радио, что судам запрещено пересекать Ормузский пролив и закрывает его.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, судя по сервисам отслеживания морского трафика кораблей в проливе действительно стало зметно меньше, чем на выходе и входе в него.

    Ранее агентство сообщало, что крупные нефтяные компании приостановили поставки сырой нефти, топлива и СПГ через Ормузский пролив.

    Через Ормузский пролив проходил львиная доля экспорта нефти и газа из стран Персидского залива.

