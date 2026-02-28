Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Некоторые компании приостановили поставки топлива через Ормузский пролив

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 17:52
    СМИ: Некоторые компании приостановили поставки топлива через Ормузский пролив

    Ряд ведущих нефтяных и торговых компаний временно приостановил поставки топлива через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    "Наши корабли останутся на месте в течение нескольких дней", - заявил агентству один из топ-менеджеров крупной торговой компании.

    Отмечается, что через Ормузский пролив, расположенный между Аравийским полуостровом и Ираном, ежедневно перевозится около 20 миллионов баррелей сырой нефти и других видов топлива. Любые перебои в поставках могут привести к серьезным глобальным сбоям на энергетическом рынке.

    Ормузский пролив поставки нефти Удары по Ирану
    KİV: Bəzi şirkətlər Hörmüz boğazı vasitəsilə yanacaq tədarükünü dayandırıb
    Several companies suspend fuel shipments through Strait of Hormuz amid regional tensions

    Последние новости

    18:39
    Видео

    Число погибших при ударе по школе на юге Ирана увеличилось до 70 - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    18:36

    СМИ раскрыли ожидаемую тактику США в ходе ударов по Ирану

    Другие страны
    18:35

    Иран нанес удары по 14 военным базам США на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:22

    КСИР нанес ракетный удар по боевому кораблю ВМС США

    В регионе
    18:19

    Арагчи: Почти все официальные лица Ирана живы и невредимы

    В регионе
    18:16

    Три человека погибли в одном из районов Тегерана из-за авиаударов

    В регионе
    18:16

    КСИР: 200 военнослужащих США убиты и ранены при ударах Ирана

    В регионе
    18:12

    МИД: Турция призывает США, Израиль и Иран прекратить атаки

    В регионе
    18:01

    СМИ: Министр обороны Ирана и командующий КСИР могли погибнуть при израильском авиадударе

    Другие страны
    Лента новостей