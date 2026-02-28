СМИ: Некоторые компании приостановили поставки топлива через Ормузский пролив
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 17:52
Ряд ведущих нефтяных и торговых компаний временно приостановил поставки топлива через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
"Наши корабли останутся на месте в течение нескольких дней", - заявил агентству один из топ-менеджеров крупной торговой компании.
Отмечается, что через Ормузский пролив, расположенный между Аравийским полуостровом и Ираном, ежедневно перевозится около 20 миллионов баррелей сырой нефти и других видов топлива. Любые перебои в поставках могут привести к серьезным глобальным сбоям на энергетическом рынке.
Последние новости
18:39
Видео
Число погибших при ударе по школе на юге Ирана увеличилось до 70 - ОБНОВЛЕНО-4В регионе
18:36
СМИ раскрыли ожидаемую тактику США в ходе ударов по ИрануДругие страны
18:35
Иран нанес удары по 14 военным базам США на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:22
КСИР нанес ракетный удар по боевому кораблю ВМС СШАВ регионе
18:19
Арагчи: Почти все официальные лица Ирана живы и невредимыВ регионе
18:16
Три человека погибли в одном из районов Тегерана из-за авиаударовВ регионе
18:16
КСИР: 200 военнослужащих США убиты и ранены при ударах ИранаВ регионе
18:12
МИД: Турция призывает США, Израиль и Иран прекратить атакиВ регионе
18:01