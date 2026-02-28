СМИ: Некоторые компании приостановили поставки топлива через Ормузский пролив

Ряд ведущих нефтяных и торговых компаний временно приостановил поставки топлива через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Наши корабли останутся на месте в течение нескольких дней", - заявил агентству один из топ-менеджеров крупной торговой компании.

Отмечается, что через Ормузский пролив, расположенный между Аравийским полуостровом и Ираном, ежедневно перевозится около 20 миллионов баррелей сырой нефти и других видов топлива. Любые перебои в поставках могут привести к серьезным глобальным сбоям на энергетическом рынке.