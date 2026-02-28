İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 28 fevral, 2026
• 17:56

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 17:56
    KİV: Bəzi şirkətlər Hörmüz boğazı vasitəsilə yanacaq tədarükünü dayandırıb

    Bir sıra aparıcı neft və ticarət şirkətləri regionda vəziyyətin gərginləşməsi fonunda Hörmüz boğazı vasitəsilə yanacaq tədarükünü müvəqqəti dayandırıb.

    Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    "Gəmilərimiz bir neçə gün ərzində yerində qalacaq", - iri ticarət şirkətinin top-menecerlərindən biri agentliyə bildirib.

    Qeyd olunur ki, Ərəbistan yarımadası ilə İran arasında yerləşən Hörmüz boğazından hər gün təxminən 20 milyon barel xam neft və digər yanacaq növləri daşınır. Tədarükdə fasilənin yaranması enerji bazarında ciddi qlobal pozuntulara səbəb ola bilər.

    Hörmüz boğazı İrana hərbi zərbələr
