İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: İran Hörmüz boğazını bağlayır

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 19:57
    KİV: İran Hörmüz boğazını bağlayır

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) radio rabitəsi vasitəsilə gəmilərin Hörmüz boğazını keçməsinin qadağan edildiyini elan edib və boğazı bağlayıb.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, dəniz trafikini izləmə xidmətlərinin məlumatına görə, boğazda gəmilərin sayı onun giriş və çıxış hissələri ilə müqayisədə nəzərəçarpacaq dərəcədə azalıb.

    Bundan əvvəl agentlik iri neft şirkətlərinin Hörmüz boğazı vasitəsilə xam neft, yanacaq və mayeləşdirilmiş təbii qaz tədarükünü dayandırdığı barədə məlumat yaymışdı.

    Fars körfəzi ölkələrindən neft və qaz ixracının böyük hissəsi məhz Hörmüz boğazından keçirdi.

    Hörmüz boğazı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
    СМИ: Иран закрывает Ормузский пролив
    IRGC allegedly notifies ships of closing Strait of Hormuz

    Son xəbərlər

    20:40

    BAEA: Yaxın Şərqdə radioloji vəziyyətdə dəyişiklik qeydə alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:37

    İranda idman zalına zərbə endirilib, 15-dən çox şəxs ölüb

    Region
    20:31

    "Fox": ABŞ İrana ilk dəfə kamikadze dronlarla hücum edib

    Digər ölkələr
    20:29

    Pakistan İrana hücumları pisləyib

    Region
    20:23
    Foto

    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib

    Region
    20:16

    İran BAEA-nın təcili iclasının keçirilməsini tələb edib

    Region
    20:10

    İranın bütün universitetlərində tədris dayandırılıb

    Region
    20:07
    Video

    İran XİN: Məktəbə endirilən zərbədə 160-dək şəxs ölüb - YENİLƏNİB-6

    Region
    19:57

    KİV: İran Hörmüz boğazını bağlayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti