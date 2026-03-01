İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ziya Babaşov və Sakit Quliyev Tiranadakı reytinq turnirində fəxri kürsüyə qalxıblar

    Fərdi
    • 01 mart, 2026
    • 16:30
    Ziya Babaşov və Sakit Quliyev Tiranadakı reytinq turnirində fəxri kürsüyə qalxıblar

    Albaniyanın paytaxtı Tiranada güləş üzrə "Muhamet Malo" reytinq turniri davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, yarışın dördüncü günündə mübarizə aparan Azərbaycanın 4 güləşçisindən 2-si fəxri kürsüyə qalxıb.

    63 kq çəki dərəcəsində Murad Məmmədov 1/8 finalda iranlı rəqibinə məğlub olsa da, digər iki təmsilçimiz uğurlu çıxış edərək finala yüksəliblər.

    Ziya Babaşov ardıcıllıqla Albaniya, İran və Qazaxıstan idmançılarını, Sakit Quliyev isə ABŞ, Qazaxıstan və Norveç güləşçilərini məğlub edərək həlledici görüşdə üz-üzə gəliblər. İki azərbaycanlı güləşçinin qarşılaşmasında 1:1 hesablı bərabərlik qeydə alınsa da, ilk xal prinsipinə əsasən Ziya Babaşov qalib gələrək turnirin qızıl, Sakit Quliyev isə gümüş medalına sahib çıxıb.

    67 kq çəkidə yarışan Məhəmməd Şükürzadə 1/4 finalda məğlub olsa da, rəqibinin finala yüksəlməsi ilə təsəlliverici görüşə qatılıb. O, Ekvador təmsilçisini üstələsə də, bürünc medal uğrunda görüşdə Gürcüstan idmançısına uduzaraq yarışı medalsız başa vurub.

    Bununla da Azərbaycan güləşçilərinin reytinq turnirində qazandığı medalların sayı 6-ya çatıb.

    Ziya Babaşov Sakit Quliyev reytinq turniri Murad Məmmədov

    Son xəbərlər

    16:41

    İranın güləş yığmasının düşərgəsi zərbəyə məruz qalıb

    Region
    16:38
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    16:31

    Yaxın Şərqdə gərginlik səbəbindən Gürcüstanın hava limanlarında 21 reys ləğv olunub

    Region
    16:30

    Ziya Babaşov və Sakit Quliyev Tiranadakı reytinq turnirində fəxri kürsüyə qalxıblar

    Fərdi
    16:30

    SEPAH: "Gerçək vəd" əməliyyatının növbəti dalğası başlayıb

    Region
    16:26

    Bəhlul Mustafazadə əməliyyat olunub

    Futbol
    16:17

    Vuçiç: Serbiya diplomatları İrandan Azərbaycana təxliyə olunacaq

    Digər ölkələr
    16:14

    Əmir Hatəmi: İranda İslam Respublikası quruluşunun müdafiəsi gücləndirilir

    Region
    16:11

    "Ştuttqart"ın 20 yaşlı futbolçusu İngiltərə klubuna transfer ola bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti