SEPAH: "Gerçək vəd" əməliyyatının növbəti dalğası başlayıb
Region
- 01 mart, 2026
- 16:30
ABŞ və İsrailin hücumlarına məruz qalan İran adekvat cavabın daha geniş formada verilməyə başladığını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) "Gerçək Vəd" əməliyyatının daha genişmiqyaslı olan 7 və 8-ci dalğası başlayıb.
Son xəbərlər
16:41
İranın güləş yığmasının düşərgəsi zərbəyə məruz qalıbRegion
16:38
Video
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıbHərbi
16:31
Yaxın Şərqdə gərginlik səbəbindən Gürcüstanın hava limanlarında 21 reys ləğv olunubRegion
16:30
Ziya Babaşov və Sakit Quliyev Tiranadakı reytinq turnirində fəxri kürsüyə qalxıblarFərdi
16:30
SEPAH: "Gerçək vəd" əməliyyatının növbəti dalğası başlayıbRegion
16:26
Bəhlul Mustafazadə əməliyyat olunubFutbol
16:17
Vuçiç: Serbiya diplomatları İrandan Azərbaycana təxliyə olunacaqDigər ölkələr
16:14
Əmir Hatəmi: İranda İslam Respublikası quruluşunun müdafiəsi gücləndirilirRegion
16:11