КСИР приступает к следующим этапам операции "Правдивое обещание-4"
- 01 марта, 2026
- 16:25
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) начал седьмой и восьмой этапы операции "Правдивое обещание-4" в ответ на агрессию Израиля и США.
Как передает Report, об этом сообщает иранское гостелевидение.
