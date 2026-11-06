В Баку прошли учения с участием военных экспертов из Азербайджана и Италии

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Италии, состоялся тренинг с участием военных экспертов двух стран по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC), военнослужащих главных управлений, управлений Министерства обороны и видов войск Азербайджанской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В ходе тренинга, организованного в Управлении по связям с медиа и общественностью Главного управления по личному составу, участникам была представлена подробная информация о роли и значении военно-гражданского сотрудничества (CIMIC) в процессе планирования и проведения военных операций, организации взаимодействия с гражданским населением и соответствующими структурами, а также по вопросам, связанным с гражданской инфраструктурой.

В ходе тренинга итальянские военные эксперты представили развернутую презентацию об основных принципах военно-гражданского сотрудничества, механизмах его применения и международном опыте. Учебные группы выполнили практические задания. Были обсуждены вопросы изучения и обмена передовым опытом в этой сфере, и перспективы развития сотрудничества.