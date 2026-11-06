В Баку в октябре автобусами перевезено около 54 млн пассажиров
Инфраструктура
- 06 ноября, 2026
- 10:20
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В Баку за октябрь 2026 года регулярными маршрутными автобусами было перевезено 53 млн 921 тыс. 482 пассажира.
Как сообщили Report в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), по сравнению с октябрем 2025 года этот показатель вырос более чем на 15%.
Всего за первые девять месяцев текущего года объем автобусных пассажироперевозок в столице достиг 386 млн 227 тыс. 196 человек, что в годовом выражении означает рост на 7%.
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