В Баку в октябре автобусами перевезено около 54 млн пассажиров

В Баку за октябрь 2026 года регулярными маршрутными автобусами было перевезено 53 млн 921 тыс. 482 пассажира.

Как сообщили Report в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), по сравнению с октябрем 2025 года этот показатель вырос более чем на 15%.

Всего за первые девять месяцев текущего года объем автобусных пассажироперевозок в столице достиг 386 млн 227 тыс. 196 человек, что в годовом выражении означает рост на 7%.