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    В Баку в октябре автобусами перевезено около 54 млн пассажиров

    Инфраструктура
    • 06 ноября, 2026
    • 10:20
    В Баку в октябре автобусами перевезено около 54 млн пассажиров

    В Баку за октябрь 2026 года регулярными маршрутными автобусами было перевезено 53 млн 921 тыс. 482 пассажира.

    Как сообщили Report в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), по сравнению с октябрем 2025 года этот показатель вырос более чем на 15%.

    Всего за первые девять месяцев текущего года объем автобусных пассажироперевозок в столице достиг 386 млн 227 тыс. 196 человек, что в годовом выражении означает рост на 7%.

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Автобусные маршруты
    Bakıda oktyabrda avtobusla 54 milyona yaxın sərnişin daşınıb
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