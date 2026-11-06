Лу Мэй: Китай намерен укреплять связи с правящей партией Азербайджана

Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в целях укрепления институциональных связей между правящими партиями двух стран.

Как сообщает Report, об этом посол Китая в Азербайджане Лу Мэй заявила сегодня на брифинге.

По ее словам, за последние годы благодаря вниманию и поддержке председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева Коммунистическая партия Китая и Партия "Ени Азербайджан" регулярно проводили обмен мнениями на высоком уровне в различных форматах и по широкому кругу вопросов, что способствовало развитию китайско-азербайджанских отношений.

"Недавно состоялся VIII съезд Партии "Ени Азербайджан". Китайская сторона поздравляет с его успешным проведением и выражает готовность совместно с азербайджанской стороной расширять сотрудничество для укрепления институциональных связей между правящими партиями двух стран, углубленного изучения идей Си Цзиньпина в области партийного строительства, расширения обменов и взаимного обучения, а также совместного повышения возможностей партий и государств в сфере управления", - отметила дипломат.

Посол также подчеркнула, что в 2027 году Китай и Азербайджан отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

"Китайская сторона готова совместно с азербайджанской рассматривать празднование 35-летия установления дипломатических отношений как благоприятную возможность для полной реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, развития традиций взаимной поддержки и дружбы, совместного использования широких возможностей модернизационного развития и внесения более весомого вклада в дальнейшее развитие китайско-азербайджанских отношений", - сказала она.