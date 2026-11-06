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    Лу Мэй: Китай намерен укреплять связи с правящей партией Азербайджана

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 10:25
    Лу Мэй: Китай намерен укреплять связи с правящей партией Азербайджана

    Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в целях укрепления институциональных связей между правящими партиями двух стран.

    Как сообщает Report, об этом посол Китая в Азербайджане Лу Мэй заявила сегодня на брифинге.

    По ее словам, за последние годы благодаря вниманию и поддержке председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева Коммунистическая партия Китая и Партия "Ени Азербайджан" регулярно проводили обмен мнениями на высоком уровне в различных форматах и по широкому кругу вопросов, что способствовало развитию китайско-азербайджанских отношений.

    "Недавно состоялся VIII съезд Партии "Ени Азербайджан". Китайская сторона поздравляет с его успешным проведением и выражает готовность совместно с азербайджанской стороной расширять сотрудничество для укрепления институциональных связей между правящими партиями двух стран, углубленного изучения идей Си Цзиньпина в области партийного строительства, расширения обменов и взаимного обучения, а также совместного повышения возможностей партий и государств в сфере управления", - отметила дипломат.

    Посол также подчеркнула, что в 2027 году Китай и Азербайджан отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

    "Китайская сторона готова совместно с азербайджанской рассматривать празднование 35-летия установления дипломатических отношений как благоприятную возможность для полной реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, развития традиций взаимной поддержки и дружбы, совместного использования широких возможностей модернизационного развития и внесения более весомого вклада в дальнейшее развитие китайско-азербайджанских отношений", - сказала она.

    Лу Мэй Ильхам Алиев Си Цзиньпин Азербайджано-китайские отношения Партия Ени Азербайджан
    Lu Mey: Çin Azərbaycanın hakim partiyası ilə əlaqələri gücləndirmək niyyətindədir
    China seeks closer ties between Chinese and Azerbaijani ruling parties
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