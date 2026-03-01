Yaxın Şərqdə gərginlik səbəbindən Gürcüstanın hava limanlarında 21 reys ləğv olunub

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    01 mart, 2026
    Yaxın Şərq regionunda baş verən gərgin hadisələr səbəbindən Gürcüstanın əsas hava limanlarında 20-dən çox uçuş ləğv edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, martın 1-də Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanından 17 reys yerinə yetirilməyəcək. Batumi Beynəlxalq Hava Limanında isə bu günə planlaşdırılan 4 reys ləğv olunub.

    Tbilisi hava limanından əsasən Yaxın Şərq istiqamətində uçuşlar dayandırılıb. Belə ki, Tel-Əvivə 7, Şarjaya 2, Dubaya 3, Dohaya 3, Əbu-Dabiyə 1 və Küveytə 1 reys həyata keçirilməyəcək.

    Eyni zamanda, Batumi Beynəlxalq Hava Limanından Tel-Əviv istiqamətində nəzərdə tutulan 4 uçuş da ləğv edilib.

