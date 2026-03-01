Yaxın Şərqdə gərginlik səbəbindən Gürcüstanın hava limanlarında 21 reys ləğv olunub
Region
- 01 mart, 2026
- 16:31
Yaxın Şərq regionunda baş verən gərgin hadisələr səbəbindən Gürcüstanın əsas hava limanlarında 20-dən çox uçuş ləğv edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, martın 1-də Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanından 17 reys yerinə yetirilməyəcək. Batumi Beynəlxalq Hava Limanında isə bu günə planlaşdırılan 4 reys ləğv olunub.
Tbilisi hava limanından əsasən Yaxın Şərq istiqamətində uçuşlar dayandırılıb. Belə ki, Tel-Əvivə 7, Şarjaya 2, Dubaya 3, Dohaya 3, Əbu-Dabiyə 1 və Küveytə 1 reys həyata keçirilməyəcək.
Eyni zamanda, Batumi Beynəlxalq Hava Limanından Tel-Əviv istiqamətində nəzərdə tutulan 4 uçuş da ləğv edilib.
