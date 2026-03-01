Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Из-за напряженности на Ближнем Востоке в аэропортах Грузии отменен 21 рейс

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 16:44
    Из-за напряженности на Ближнем Востоке в аэропортах Грузии отменен 21 рейс

    Из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке в крупнейших аэропортах Грузии отменены более 20 рейсов.

    Как передает местное бюро Report, 1 марта из Тбилисского международного аэропорта не будут выполнены 17 рейсов. В Батумском международном аэропорту также отменены 4 рейса, запланированные на сегодня.

    Из аэропорта Тбилиси приостановлены главным образом полеты по направлениям на Ближний Восток. В частности, отменены 7 рейсов в Тель-Авив, 2 - в Шарджу, 3 - в Дубай, 3 - в Доху, 1 - в Абу-Даби и 1 - в Кувейт.

    Кроме того, из Батумского международного аэропорта отменены все 4 запланированных на сегодня рейса в Тель-Авив.

    Грузия аэропорты отмена рейсов Ближний Восток
    Yaxın Şərqdə gərginlik səbəbindən Gürcüstanın hava limanlarında 21 reys ləğv olunub

    Лента новостей