Bəhlul Mustafazadə əməliyyat olunub
Futbol
- 01 mart, 2026
- 16:26
"Qarabağ"ın futbolçusu Bəhlul Mustafazadə əməliyyat olunub.
"Report" Ağdam klubunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Nyukasl"la keçirilən oyun zamanı zədələnən müdafiəçi sol budunun adduktor əzələlərində və qasıq nahiyəsində yaranmış problem səbəbindən cərrahi əməliyyat keçirib.
B.Mustafazadənin təxminən 3-4 həftə sonra həkimlərin nəzarəti altında bərpa prosesinə başlaması planlaşdırılır.
Son xəbərlər
16:41
İranın güləş yığmasının düşərgəsi zərbəyə məruz qalıbRegion
16:38
Video
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıbHərbi
16:31
Yaxın Şərqdə gərginlik səbəbindən Gürcüstanın hava limanlarında 21 reys ləğv olunubRegion
16:30
Ziya Babaşov və Sakit Quliyev Tiranadakı reytinq turnirində fəxri kürsüyə qalxıblarFərdi
16:30
SEPAH: "Gerçək vəd" əməliyyatının növbəti dalğası başlayıbRegion
16:26
Bəhlul Mustafazadə əməliyyat olunubFutbol
16:17
Vuçiç: Serbiya diplomatları İrandan Azərbaycana təxliyə olunacaqDigər ölkələr
16:14
Əmir Hatəmi: İranda İslam Respublikası quruluşunun müdafiəsi gücləndirilirRegion
16:11