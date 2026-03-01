Защитник ФК "Карабаха" Бахлул Мустафазаде перенес операцию
Другие
- 01 марта, 2026
- 16:31
Защитник "Карабаха" Бахлул Мустафазаде перенес операцию.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, футболист получил травму в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ньюкасла" и был прооперирован из-за проблем с приводящими мышцами левого бедра и паховой областью.
Планируется, что примерно через 3–4 недели Б.Мустафазаде начнет восстановительный процесс под наблюдением врачей.
