В аккаунтах президента в соцсетях размещена публикация по случаю Дня национального возрождения
Внутренняя политика
- 17 ноября, 2026
- 00:06
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В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация по случаю 17 Ноября - Дня национального возрождения.
Report представляет публикацию:
https://t.co/YwmiNupB4y— İlham Əliyev (@azpresident) November 16, 2026
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım olunub
Post marking National Revival Day shared on President Ilham Aliyev's social media accounts
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