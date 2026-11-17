Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım olunub
Daxili siyasət
- 17 noyabr, 2026
- 00:06
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Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım olunub.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
https://t.co/YwmiNupB4y— İlham Əliyev (@azpresident) November 16, 2026
В аккаунтах президента в соцсетях размещена публикация по случаю Дня национального возрождения
Post marking National Revival Day shared on President Ilham Aliyev's social media accounts
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