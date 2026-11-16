Кушнер заявил о подготовке расширенной встречи США, РФ, Украины и Европы

США продолжают работу над прекращением российско-украинского конфликта и достижением долгосрочного мирного соглашения.

Как передает Report, об этом написал спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети Х.

По его словам, он и спецпосланник Стив Уиткофф сегодня обсудили с помощником президента РФ Юрием Ушаковым достигнутый прогресс в переговорах и следующие шаги в мирном процессе, а также провели продуктивный разговор с украинской стороной и европейскими партнерами, включая советников по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также представителей ЕС и НАТО.

"Мы привержены тому, чтобы положить конец войне в Украине и тем огромным человеческим страданиям, которые она причинила. Президент США Дональд Трамп полон решимости добиться прочного мира, и мы по-прежнему всецело привержены тому, чтобы сделать всё возможное для достижения этой цели... Мы обсудили, как содействовать прямому взаимодействию между Европой и Россией, которое в значительной степени отсутствовало на протяжении последних четырех лет. Важно, чтобы обе стороны напрямую слышали озабоченности и предложения друг друга", - подчеркнул он.

Стороны также приступили к подготовке повестки следующей многосторонней встречи, которую рассчитывают провести в ближайшее время. Одной из главных тем обсуждения стало прекращение войны и создание послевоенных механизмов безопасности, способных снизить риск новых конфликтов.

В заявлении подчеркивается, что НАТО останется важнейшей опорой европейской безопасности. При этом предлагается укреплять существующие европейские институты и соглашения, развивать гарантии безопасности, коммуникацию, прозрачность и механизмы деэскалации.

Кушнер также обозначил три ключевых направления, которые, по его мнению, должны обеспечить Украине долгосрочную стабильность: надежные гарантии безопасности, перспективу вступления в Европейский союз и комплексный план послевоенного восстановления и экономического развития.

"Успешным результатом для Украины является суверенное, безопасное и процветающее государство, свободное в определении собственного будущего", - говорится в заявлении.

Отмечается, что план восстановления разрабатывается совместно с европейскими партнерами, Всемирным банком и другими организациями и предусматривает поддержку финансовой стабильности, привлечение инвестиций и обеспечение долгосрочного экономического роста.

При этом Кушнер подчеркнул, что любое окончательное мирное соглашение должно быть одобрено как Россией, так и Украиной. По его словам, несмотря на сохраняющиеся разногласия, в ходе закрытых переговоров появляются "позитивные и конструктивные идеи", которые позволяют изучать возможные решения и сокращать число спорных вопросов.

"Серьезные проблемы остаются, и окончательное соглашение потребует трудных решений. Но мы продвигаемся вперед в тесной координации с Россией, Украиной и Европой к результату, который может положить конец этой войне, укрепить европейскую безопасность и создать основы для прочного мира", - подытожил он.