Guardian: Парниковые выбросы дата-центров в США сравнялись с годовыми показателями Дании

Стремительное строительство крупных дата-центров в США привело к значительному увеличению выбросов парниковых газов, совокупные показатели которых сопоставимы с годовым объемом углеродных выбросов Дании.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, это следует из результатов исследований, опубликованных в журнале Nature Sustainability.

За период исследования 403 крупнейших центра обработки данных, преимущественно обслуживающих системы искусственного интеллекта, произвели около 25,7 млн метрических тонн углекислого газа. Это примерно в два-три раза превышает предыдущую оценку выбросов подобных объектов за 2018 год. На их долю также пришлось около 1,8% всего потребления электроэнергии в США.

Исследователи изучили данные за год до апреля 2025 года и считают полученную оценку консервативной: с тех пор строительство дата-центров ускорилось. По расчетам авторов, за рассматриваемый период эти объекты потребили от 68 до 99 тераватт-часов электроэнергии. Более половины необходимой энергии было получено за счет ископаемого топлива.

Основными центрами размещения дата-центров стали штаты Вирджиния, Орегон, Огайо и Айова. Авторы исследования отмечают, что растущий спрос на вычислительные мощности для развития ИИ стимулирует строительство новых газовых электростанций, в том числе непосредственно рядом с дата-центрами. При этом возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая генерация, используются менее активно.

Соавтор исследования, профессор Гарвардского университета Франческа Доминичи, подчеркнула, что реальные масштабы выбросов могут быть значительно выше. По ее словам, стремительное расширение отрасли требует более внимательного изучения экологических последствий и ответственного подхода со стороны властей.

Рост числа дата-центров вызывает все большее беспокойство экологических организаций и местных жителей. В США протесты и судебные разбирательства сопровождают ряд крупных проектов. В частности, в районе Мемфиса (штат Теннесси) жители выступают против строительства объектов, связанных с развитием ИИ-компании Илона Маска, указывая на шум и загрязнение воздуха.

Отдельные претензии связаны с проектом Stratos в штате Юта, где планируется построить один из крупнейших дата-центров в мире. Его предполагаемое потребление воды вызывает опасения на фоне засухи в регионе. Согласно отдельному исследованию, использование наиболее загрязняющего ископаемого топлива для энергоснабжения объекта может привести к экономическому ущербу, связанному с ухудшением здоровья населения, в размере до $690 млн ежегодно.

Разработчики Stratos рассматривали возможность использования природного газа, однако также изучают альтернативные источники энергии. На фоне критики проект столкнулся с политическим давлением, направленным на сокращение его масштабов.