Крупнейшие банки США столкнулись с массовым техническим сбоем

Клиенты нескольких крупных банков США столкнулись с перебоями в работе онлайн-сервисов и трудностями при доступе к своим счетам.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, жалобы поступали на работу Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo и платежной системы Zelle.

Представитель Chase Bank подтвердил наличие технических проблем, подчеркнув, что они не связаны с кибератакой.

"Из-за технической проблемы некоторые транзакции выполняются дольше обычного, однако клиенты по-прежнему имеют доступ к своим счетам и средствам. Мы работаем над тем, чтобы устранить проблему как можно скорее", - заявил представитель банка.

Некоторые пользователи Chase также получили уведомления о временной недоступности отдельных сервисов с рекомендацией повторить попытку позднее.

Масштаб неполадок и сроки полного восстановления сервисов пока остаются неясными.

Сообщения о банковских сбоях появились спустя несколько дней после масштабного нарушения работы сервисов Microsoft, которое произошло в пятницу и продолжалось несколько часов. Тогда проблемы затронули Outlook, Teams и ИИ-помощника Copilot.