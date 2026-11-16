Песков: Часть встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в открытом формате
- 16 ноября, 2026
- 23:47
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Часть встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет открытой для представителей медиа.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это очень важная встреча, которая действительно в современном мире не имела и не имеет аналогов", - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что основные темы трехсторонней встречи уже согласованы. "Мы не будем забегать вперед. Что-то будет импровизироваться по ходу", - уточнил Песков.
По его словам, точное время двусторонней встречи Путина и Трампа пока не определено. По словам Пескова, рассматриваются несколько вариантов.
Отметим, что саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Дональд Трамп заявлял, что на трехсторонней встрече стороны будут обсуждать ситуацию вокруг Украины, Ирана, а также денуклеаризацию.