Часть встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет открытой для представителей медиа.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень важная встреча, которая действительно в современном мире не имела и не имеет аналогов", - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что основные темы трехсторонней встречи уже согласованы. "Мы не будем забегать вперед. Что-то будет импровизироваться по ходу", - уточнил Песков.

По его словам, точное время двусторонней встречи Путина и Трампа пока не определено. По словам Пескова, рассматриваются несколько вариантов.

Отметим, что саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Дональд Трамп заявлял, что на трехсторонней встрече стороны будут обсуждать ситуацию вокруг Украины, Ирана, а также денуклеаризацию.