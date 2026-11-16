Хикмет Гаджиев обсудил с Магдаленой Гроно партнерство Азербайджана и ЕС
- 16 ноября, 2026
- 23:02
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Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу Магдаленой Гроно.
Как сообщает Report, Х.Гаджиев написал об этом в своем аккаунте в соцсети X.
"Был рад встрече со специальным представителем ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Магдаленой Гроно с целью обсуждения партнерства Азербайджан-ЕС, повестки сотрудничества, а также ключевых региональных и международных процессов.
Мы обменялись мнениями о расширении сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетическую безопасность, развитие транспортных и логистических связей, а также региональную стабильность", - отметил он.
Pleased to meet Ms. Magdalena Grono, @EUSR_SCCiG EUSR for the South Caucasus and the crisis in Georgia, to discuss the Azerbaijan-EU partnership, its evolving agenda of cooperation, and key regional and international developments. We exchanged views on advancing cooperation in areas of mutual interest, including energy security, connectivity and regional stability.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 16, 2026