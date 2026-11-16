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    Хикмет Гаджиев обсудил с Магдаленой Гроно партнерство Азербайджана и ЕС

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 23:02
    Хикмет Гаджиев обсудил с Магдаленой Гроно партнерство Азербайджана и ЕС

    Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу Магдаленой Гроно.

    Как сообщает Report, Х.Гаджиев написал об этом в своем аккаунте в соцсети X.

    "Был рад встрече со специальным представителем ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Магдаленой Гроно с целью обсуждения партнерства Азербайджан-ЕС, повестки сотрудничества, а также ключевых региональных и международных процессов.

    Мы обменялись мнениями о расширении сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетическую безопасность, развитие транспортных и логистических связей, а также региональную стабильность", - отметил он.

    Хикмет Гаджиев Магдалена Гроно Азербайджан Европейский союз (ЕС)
    Hikmət Hacıyev Maqdalena Qrono ilə Azərbaycan-Aİ tərəfdaşlığını müzakirə edib
    Hajiyev, Grono discuss Azerbaijan–EU partnership
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