Зеленский сообщил об онлайн-переговорах Украины и США с участием Европы

Европейские представители впервые в полном составе присоединились к онлайн-встрече переговорных команд Украины и США.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

Отмечается, что Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша, а также представители Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО впервые в полном составе присоединились к переговорам между командами Украины и США. По словам Зеленского, к онлайн-беседе также присоединились представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

"Европу впервые в этом разговоре в полном составе представляли именно те, кто будет участвовать в переговорах с российской стороной... Активно продолжаются дипломатические процессы, и мы надеемся, что это не будет напрасным. Наша команда работает максимально конструктивно. Нам нужно достойное завершение войны и гарантированная безопасность Украины", - отметил он.

По словам Зеленского, разговор был непростым, но результативным: "В Берлине в рамках Коалиции желающих мы встретимся и разработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе".