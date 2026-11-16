Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Зеленский сообщил об онлайн-переговорах Украины и США с участием Европы

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 22:45
    Зеленский сообщил об онлайн-переговорах Украины и США с участием Европы

    Европейские представители впервые в полном составе присоединились к онлайн-встрече переговорных команд Украины и США.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

    Отмечается, что Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша, а также представители Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО впервые в полном составе присоединились к переговорам между командами Украины и США. По словам Зеленского, к онлайн-беседе также присоединились представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    "Европу впервые в этом разговоре в полном составе представляли именно те, кто будет участвовать в переговорах с российской стороной... Активно продолжаются дипломатические процессы, и мы надеемся, что это не будет напрасным. Наша команда работает максимально конструктивно. Нам нужно достойное завершение войны и гарантированная безопасность Украины", - отметил он.

    По словам Зеленского, разговор был непростым, но результативным: "В Берлине в рамках Коалиции желающих мы встретимся и разработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе".

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США) Европейский союз (ЕС)
    Zelenski: Avropanın iştirakı ilə Ukrayna və ABŞ arasında onlayn danışıqlar aparılıb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    23:26
    Крупнейшие банки США столкнулись с массовым техническим сбоем
    Другие страны
    23:08
    Кушнер заявил о подготовке расширенной встречи США, РФ, Украины и Европы
    Другие страны
    23:02
    Хикмет Гаджиев обсудил с Магдаленой Гроно партнерство Азербайджана и ЕС
    Внешняя политика
    22:57
    Guardian: Парниковые выбросы дата-центров в США сравнялись с годовыми показателями Дании
    Другие страны
    22:45
    Зеленский сообщил об онлайн-переговорах Украины и США с участием Европы
    Другие страны
    22:36
    ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения военного крыла ХАМАС
    Другие страны
    22:29
    Фото
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Индивидуальные
    22:15
    Эмин Махмудов вышел на прощальный матч за сборную Азербайджана по футболу
    Футбол
    22:09
    В посольстве Украины в США подтвердили ограничение доступа к Starshield
    Другие страны
    Лента новостей