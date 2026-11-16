İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Zelenski: Avropanın iştirakı ilə Ukrayna və ABŞ arasında onlayn danışıqlar aparılıb

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2026
    • 23:12
    Zelenski: Avropanın iştirakı ilə Ukrayna və ABŞ arasında onlayn danışıqlar aparılıb

    Avropa nümayəndələri ilk dəfə tam tərkibdə Ukrayna və ABŞ-nin danışıqlar komandalarının onlayn görüşünə qoşulublar.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski axşam müraciətində bildirib.

    Qeyd olunub ki, Fransa, Almaniya, Böyük Britaniya, İtaliya və Polşa, eləcə də Avropa Komissiyası, Avropa Şurası və NATO nümayəndələri ilk dəfə tam tərkibdə Ukrayna və ABŞ komandaları arasındakı danışıqlara qoşulublar. Zelenskinin sözlərinə görə, onlayn danışıqlara ABŞ Prezidentinin nümayəndələri Stiv Uitkoff və Cared Kuşner də qoşulub.

    "Avropanı ilk dəfə bu söhbətdə tam tərkibdə məhz Rusiya tərəfi ilə danışıqlarda iştirak edəcək şəxslər təmsil edirdilər. Diplomatik proseslər fəal şəkildə davam edir və ümid edirik ki, bu, əbəs olmayacaq. Komandamız maksimum konstruktiv işləyir. Bizə müharibənin layiqli sonu və Ukraynanın təmin edilmiş təhlükəsizliyi lazımdır", - o deyib.

    Zelenskinin sözlərinə görə, söhbət asan olmayıb, lakin məhsuldar keçib: "Berlində İstəklilər Koalisiyası çərçivəsində görüşəcək və danışıqlar prosesində konkret birgə addımlar hazırlayacağıq".

    Volodimir Zelenski Danışıqlar prosesi Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Cared Kuşner Stiv Uitkoff
    Зеленский сообщил об онлайн-переговорах Украины и США с участием Европы
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    23:40
    ABŞ məlumat mərkəzlərinin istixana qazı emissiyaları Danimarkanın illik göstəricilərinə bərabərdir
    Digər ölkələr
    23:12
    Zelenski: Avropanın iştirakı ilə Ukrayna və ABŞ arasında onlayn danışıqlar aparılıb
    Digər ölkələr
    22:55
    Hikmət Hacıyev Maqdalena Qrono ilə Azərbaycan-Aİ tərəfdaşlığını müzakirə edib
    Xarici siyasət
    22:49
    İsrail Ordusu HƏMAS-ın hərbi qanadının bölmə komandirini zərərsizləşdirib
    Digər ölkələr
    22:40
    ABŞ-nin onilliklər ərzində ilk dəfə yeni nüvə aviabombasının adı açıqlanıb
    Digər ölkələr
    22:27
    Ukraynanın ABŞ-dəkı səfirliyi "Starshield"ə girişin məhdudlaşdırıldığını təsdiqləyib
    Digər ölkələr
    22:18
    Foto
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Fərdi
    22:08
    "Tesla" Almaniyadakı zavodunun genişləndirilməsinə 3 mlrd avro yatıracaq
    Biznes
    22:04
    Azərbaycan millisinin heyətində son oyununa çıxan Emin Mahmudova hədiyyə təqdim olunub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti