Азербайджан обыграл Андорру, Эмин Махмудов провел прощальный матч за сборную
Футбол
- 16 ноября, 2026
- 23:59
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Сборная Азербайджана по футболу обыграла команду Андорры в выездном товарищеском матче.
Как сообщает Report, встреча на "Эстади де ла ФАФ" в Энкампе завершилась со счетом 3:1.
Голы азербайджанской команды забили Эшгин Ахмедов (2), Муса Гурбанлы (47) и Торал Байрамов (70, пен.). В составе хозяев отличился Рикард Фернандес (55).
Для капитана Эмина Махмудова это был последний, 66-й матч в составе сборной Азербайджана.
Напомним, что 13 ноября Азербайджан в матче Лиги наций УЕФА одолел в гостях Лихтенштейн со счетом 1:0.
Фото
Фото
Последние новости
01:00
NYT: Трамп все больше недоволен позицией Вэнса по конфликту с ИраномДругие страны
00:42
В Польше отстранили от должности председателя Конституционного судаДругие страны
00:16
Максим Рыженков: Беларусь считает коридор "Север — Юг" одним из приоритетныхВ регионе
00:14
Британская оборонная компания BAE Systems сократит более тысячи рабочих местДругие страны
23:44
Баку и Анкара обсудили актуальные вопросы союзнических отношений – ОбновленоВнешняя политика
23:37
Индонезия изучает возможность присоединения к Мекканскому соглашениюДругие страны
23:24
Венгрия начала переговоры о поставках нефти через ХорватиюДругие страны
23:12
Главы МИД Турции и ОАЭ обсудили ситуацию в Персидском заливеВ регионе
22:48
Фото
Фарид Гаибов обсудил вопросы сотрудничества с представителями EurosportИндивидуальные