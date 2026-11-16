Сборная Азербайджана по футболу обыграла команду Андорры в выездном товарищеском матче.

Как сообщает Report, встреча на "Эстади де ла ФАФ" в Энкампе завершилась со счетом 3:1.

Голы азербайджанской команды забили Эшгин Ахмедов (2), Муса Гурбанлы (47) и Торал Байрамов (70, пен.). В составе хозяев отличился Рикард Фернандес (55).

Для капитана Эмина Махмудова это был последний, 66-й матч в составе сборной Азербайджана.

Напомним, что 13 ноября Азербайджан в матче Лиги наций УЕФА одолел в гостях Лихтенштейн со счетом 1:0.