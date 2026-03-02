Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Грузия выразила поддержку Объединенным Арабским Эмиратам

    02 марта, 2026
    • 02:11
    Грузия выразила поддержку Объединенным Арабским Эмиратам

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахаяном.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом глава правительства написал на своей странице в социальных сетях.

    По его словам, на фоне последних событий в регионе он обменялся мнениями с Президентом ОАЭ, выразил солидарность и подчеркнул надежду на установление устойчивого мира.

    И. Кобахидзе отметил, что между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами существуют особые дружественные отношения, которые официальный Тбилиси высоко ценит.

    Премьер-министр также подчеркнул, что в ходе разговора в очередной раз было подтверждено наличие прочного и динамично развивающегося партнерства между двумя странами.

