Грузия выразила поддержку Объединенным Арабским Эмиратам

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахаяном.

Как сообщает местное бюро Report, об этом глава правительства написал на своей странице в социальных сетях.

По его словам, на фоне последних событий в регионе он обменялся мнениями с Президентом ОАЭ, выразил солидарность и подчеркнул надежду на установление устойчивого мира.

И. Кобахидзе отметил, что между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами существуют особые дружественные отношения, которые официальный Тбилиси высоко ценит.

Премьер-министр также подчеркнул, что в ходе разговора в очередной раз было подтверждено наличие прочного и динамично развивающегося партнерства между двумя странами.