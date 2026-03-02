Британия одобрила просьбу США использовать ее базы для ударов по Ирану

Великобритания одобрила просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

"Единственный способ остановить угрозу - это уничтожить ракеты в месте их запуска на складах или пусковые установки, которые используются для запуска ракет. Соединенные Штаты запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение одобрить эту просьбу, чтобы не допустить запуска ракет Ираном по всему региону", - сказал он.

Стармер уточнил, что сама Великобритания не присоединится к американским ударам. "Мы не были вовлечены в изначальные удары по Ирану. И мы не присоединимся к наступательным действиям сейчас", - подчеркнул он.