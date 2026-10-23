"Arsenal" Aleks Baenanı heyətinə qatmaq istəyir
Futbol
- 23 oktyabr, 2026
- 15:16
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İngiltərənin "Arsenal" klubu İspaniya təmsilçisi "Atletiko"nun futbolçusu Aleks Baenanı heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" "Football Transfers"a istinadən xəbər verir ki, "topçular" 2027-ci ilin yanvarında 25 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə müqavilə imzalamaq niyyətindədir.
Onun Madrid təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayınadək qüvvədədir.
Xatırladaq ki, Aleks Baena cari mövsüm bütün turnirlərdə 3 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
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