İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    "Arsenal" Aleks Baenanı heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2026
    • 15:16
    Arsenal Aleks Baenanı heyətinə qatmaq istəyir

    İngiltərənin "Arsenal" klubu İspaniya təmsilçisi "Atletiko"nun futbolçusu Aleks Baenanı heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" "Football Transfers"a istinadən xəbər verir ki, "topçular" 2027-ci ilin yanvarında 25 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə müqavilə imzalamaq niyyətindədir.

    Onun Madrid təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

    Xatırladaq ki, Aleks Baena cari mövsüm bütün turnirlərdə 3 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Aleks Baena Arsenal FK Atletiko FK
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:12
    "İri Şəhərlərin Su Təchizatı"nın yeni icraçı direktoru kollektivə təqdim edilib
    İnfrastruktur
    16:11
    Rumıniyanın Baş naziri Rusiyanı azərbaycanlıların olduğu gəmiyə hücumunu pisləyib
    Digər ölkələr
    16:06
    Foto
    Almaniya səfiri Sumqayıt Sənaye Parkında olub
    Sənaye
    16:04
    PSJ hücum xəttini gücləndirmək üçün İbrahim Mazanı transfer etməyi planlaşdırır
    Futbol
    15:59
    Azərbaycanla Qırğızıstan arasında cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib
    Digər
    15:54
    Paşinyanın demokratiyadan sui-istifadəsi – imzalanması gecikən sülh sazişi
    Analitika
    15:51
    Rayonlardakı yağıntılı hava şəraiti növbəti 2 gün davam edəcək - Xəbərdarlıq
    Ekologiya
    15:43
    Foto
    Xankəndidə Azərbaycan-BMT yüksək səviyyəli dialoqu keçirilib - Yenilənib
    Xarici siyasət
    15:36
    Foto
    Salyanda avtoqəza olub, ölən və yaralananlar var
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti