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    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Hindistanın xarici işlər nazirinin qəbuluna dair video paylaşılıb

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 15:12
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Hindistanın xarici işlər nazirinin qəbuluna dair video paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankarı qəbuluna dair video paylaşılıb.

    "Report" videonu təqdim edir:

    İlham Əliyev Subrahmanyam Cayşankar Hindistan
    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео о приеме главы МИД Индии
    Video of reception of India's FM posted on Ilham Aliyev's social media accounts
    44 filmi
    MiniBoss

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