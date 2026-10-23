Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Hindistanın xarici işlər nazirinin qəbuluna dair video paylaşılıb
Xarici siyasət
- 23 oktyabr, 2026
- 15:12
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankarı qəbuluna dair video paylaşılıb.
"Report" videonu təqdim edir:
Prezident İlham Əliyev Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankarı qəbul edib. https://t.co/1SxhsnQhPM— İlham Əliyev (@azpresident) October 23, 2026
В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео о приеме главы МИД Индии
Video of reception of India's FM posted on Ilham Aliyev's social media accounts
Son xəbərlər
16:12
Foto
"İri Şəhərlərin Su Təchizatı"nın yeni icraçı direktoru kollektivə təqdim edilibİnfrastruktur
16:11
Rumıniyanın Baş naziri Rusiyanı azərbaycanlıların olduğu gəmiyə hücumunu pisləyibDigər ölkələr
16:06
Foto
Almaniya səfiri Sumqayıt Sənaye Parkında olubSənaye
16:04
PSJ hücum xəttini gücləndirmək üçün İbrahim Mazanı transfer etməyi planlaşdırırFutbol
15:59
Azərbaycanla Qırğızıstan arasında cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənibDigər
15:54
Paşinyanın demokratiyadan sui-istifadəsi – imzalanması gecikən sülh sazişiAnalitika
15:51
Rayonlardakı yağıntılı hava şəraiti növbəti 2 gün davam edəcək - XəbərdarlıqEkologiya
15:43
Foto
Xankəndidə Azərbaycan-BMT yüksək səviyyəli dialoqu keçirilib - YenilənibXarici siyasət
15:36
Foto
Salyanda avtoqəza olub, ölən və yaralananlar varHadisə