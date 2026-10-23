Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео о приеме главы МИД Индии

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 15:20
    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео о приеме главы МИД Индии

    В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео о приеме министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.

    Report представляет публикацию:

    Ильхам Алиев Субраманьям Джайшанкар Азербайджано-индийские отношения
    Видео
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Hindistanın xarici işlər nazirinin qəbuluna dair video paylaşılıb
    Video of reception of India's FM posted on Ilham Aliyev's social media accounts
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    16:14
    Фото
    В Ханкенди прошел диалог высокого уровня по партнерству Азербайджан-ООН - Обновлено
    Внешняя политика
    16:09
    В Иордании сообщили о стрельбе в одной из церквей, есть погибшие и пострадавшие
    Другие страны
    16:08
    Утверждено соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном
    Другие
    16:05
    Премьер Румынии осудил атаку РФ на торговое судно "Хорев" с азербайджанцами на борту
    Другие страны
    15:58
    Фото
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден "Истиглал" - Обновлено
    Kультурная политика
    15:49
    Фото
    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший
    Происшествия
    15:46
    Цена на нефть марки Brent составила почти $115 за баррель - Обновлено-2
    Энергетика
    15:39
    В Баку, Гяндже и Сумгайыте изъято 82 кг наркотиков
    Происшествия
    15:38
    На Сицилии произошли три землетрясения, магнитуда последней составила 5
    Другие страны
    Лента новостей