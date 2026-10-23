В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео о приеме главы МИД Индии
Внешняя политика
- 23 октября, 2026
- 15:20
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В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео о приеме министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
Report представляет публикацию:
Prezident İlham Əliyev Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankarı qəbul edib. https://t.co/1SxhsnQhPM— İlham Əliyev (@azpresident) October 23, 2026
Видео
Video of reception of India's FM posted on Ilham Aliyev's social media accounts
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