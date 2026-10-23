Video of reception of India's FM posted on Ilham Aliyev's social media accounts
Foreign policy
- 23 October, 2026
- 16:11
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A video of the reception of Indian External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar has been posted on President Ilham Aliyev's social media accounts.
Report presents the post:
Prezident İlham Əliyev Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankarı qəbul edib. https://t.co/1SxhsnQhPM— İlham Əliyev (@azpresident) October 23, 2026
Video
В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео о приеме главы МИД Индии
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