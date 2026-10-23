Ilham Aliyev Road to Victory FIFA U-15 World Cup and Festival
    Ilham Aliyev Road to Victory FIFA U-15 World Cup and Festival

    Video of reception of India's FM posted on Ilham Aliyev's social media accounts

    Foreign policy
    • 23 October, 2026
    • 16:11
    Video of reception of India's FM posted on Ilham Aliyev's social media accounts

    A video of the reception of Indian External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar has been posted on President Ilham Aliyev's social media accounts.

    Report presents the post:

    Ilham Aliyev Subrahmanyam Jaishankar Azerbaijan-India relations
    Video
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Hindistanın xarici işlər nazirinin qəbuluna dair video paylaşılıb
    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео о приеме главы МИД Индии
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