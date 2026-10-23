İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    AzMİ Polşanın Mərkəzi Ölçülər İdarəsi ilə Yol Xəritəsi imzalayıb

    Biznes
    • 23 oktyabr, 2026
    • 15:08
    AzMİ Polşanın Mərkəzi Ölçülər İdarəsi ilə Yol Xəritəsi imzalayıb

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Metrologiya İnstitutu (AzMİ) və Polşanın Mərkəzi Ölçülər İdarəsi (GUM) arasında ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və yeni istiqamətlər üzrə birgə fəaliyyətin genişləndirilməsi məqsədilə Yol Xəritəsi imzalanıb.

    "Report" bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, sənədi AzMİ-nin baş direktoru Xamis Seyranov və GUM-un prezidenti Rafal Kepka imzalayıb.

    Sözügedən sənəd etalonların tutuşdurma yolu ilə tədqiqi, beynəlxalq laboratoriyalararası tutuşdurmalarda iştirak, keyfiyyəti idarəetmə sistemi sahəsində təcrübə mübadiləsi, texniki bilik mübadiləsi və kadr hazırlığı, birgə elmi konfrans və seminarların, habelə beynəlxalq standartlara dair təlimlərin təşkilini ehtiva edir.

    Yol Xəritəsi çərçivəsində akustika, ultrasəs və vibrasiya, kütlə və əlaqəli kəmiyyətlər, uzunluq, vaxt və tezlik, sərf, elektrik və maqnetizm, fotometriya və radiometriya, ionlaşdırıcı şüalanma və kimya sahələri üzrə etalonların tutuşdurmalarda iştirakı, ölçmə metodlarının öyrənilməsi və texniki imkanların qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur.

    Həmçinin sənəddə elektron sertifikat və aktlara birbaşa keçid metodları, rəqəmsal kalibrləmə sertifikatları və süni intellektin köməyi ilə qeyri-müəyyənliyin qiymətləndirilməsi üzrə bilik mübadiləsi ilə bağlı məsələlər də yer alıb.

    Daha öncə AzMİ ilə GUM arasında elmi və texniki əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalanıb. Yol Xəritəsi həmin Memorandumun icrasını təmin etməyə və əməkdaşlığı praktiki müstəviyə keçirməyə xidmət edir.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Metrologiya İnstitutu Strateji Yol Xəritəsi Polşa
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:12
    İri Şəhərlərin Su Təchizatının yeni icraçı direktoru kollektivə təqdim edilib
    İnfrastruktur
    16:11
    Rumıniya Baş naziri Rusiyanın "Xorev" gəmisinə hücumunu pisləyib
    Digər ölkələr
    16:06
    Foto
    Almaniya səfiri Sumqayıt Sənaye Parkında olub
    Sənaye
    16:04
    PSJ hücum xəttini gücləndirmək üçün İbrahim Mazanı transfer etməyi planlaşdırır
    Futbol
    15:59
    Azərbaycanla Qırğızıstan arasında cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib
    Digər
    15:54
    Paşinyanın demokratiyadan sui-istifadəsi – imzalanması gecikən sülh sazişi
    Analitika
    15:51
    Rayonlardakı yağıntılı hava şəraiti növbəti 2 gün davam edəcək - Xəbərdarlıq
    Ekologiya
    15:43
    Foto
    Xankəndidə Azərbaycan-BMT yüksək səviyyəli dialoqu keçirilib - Yenilənib
    Xarici siyasət
    15:36
    Foto
    Salyanda avtoqəza olub, ölən və yaralananlar var
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti