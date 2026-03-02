İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Daxili siyasət
    • 02 mart, 2026
    • 13:22
    İcbari tibbi sığorta çərçivəsində müştərək maliyyələşmənin tətbiqi 2027-ci ilə təxirə salınıb

    İcbari tibbi sığorta çərçivəsində müştərək maliyyələşmənin tətbiqi 2027-ci ilə təxirə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev "Tibbi sığorta haqqında" qanuna dəyişikliyi təsdiq edib.

    Sənədə əsasən, ilkin tibbi-sanitariya yardımına müraciət etmədən birbaşa ixtisaslaşdırılmış həkim müayinəsi ilə bağlı tibbi xidmətlərdən istifadə etdikdə sığortaolunan müştərək maliyyələşmə məbləği ödəməlidir.

    Dəyişikliyə görə, sözügedən maddə 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.

    Xatırladaq ki, müştərək maliyyələşmə məbləği sığorta hadisəsi nəticəsində yaranan itkilərin və ya dəyən zərərin icbari tibbi sığorta təminatı ilə əhatə olunmayan və sığortaolunan tərəfindən ödənilən hissəsidir.

    İlham Əliyev İcbari Tibbi Sığorta
    Внедрение в Азербайджане системы софинансирования в рамках ОМС отложено на 2027 год

