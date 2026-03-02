İcbari tibbi sığorta çərçivəsində müştərək maliyyələşmənin tətbiqi 2027-ci ilə təxirə salınıb
Daxili siyasət
- 02 mart, 2026
- 13:22
İcbari tibbi sığorta çərçivəsində müştərək maliyyələşmənin tətbiqi 2027-ci ilə təxirə salınıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev "Tibbi sığorta haqqında" qanuna dəyişikliyi təsdiq edib.
Sənədə əsasən, ilkin tibbi-sanitariya yardımına müraciət etmədən birbaşa ixtisaslaşdırılmış həkim müayinəsi ilə bağlı tibbi xidmətlərdən istifadə etdikdə sığortaolunan müştərək maliyyələşmə məbləği ödəməlidir.
Dəyişikliyə görə, sözügedən maddə 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.
Xatırladaq ki, müştərək maliyyələşmə məbləği sığorta hadisəsi nəticəsində yaranan itkilərin və ya dəyən zərərin icbari tibbi sığorta təminatı ilə əhatə olunmayan və sığortaolunan tərəfindən ödənilən hissəsidir.
Son xəbərlər
14:04
Fransanın BƏƏ-dəki hərbi-dəniz bazasına PUA ilə hücum edilibDigər ölkələr
14:02
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
14:00
Azərbaycan yanvarda Aİ ölkələri ilə 1,8 milyard dollarlıq ticarət aparıbBiznes
13:57
Ermənistan İrana humanitar yardım təklif edibRegion
13:51
İraqda "Şeyxan" neft yatağının işi dayandırılıbEnergetika
13:49
Foto
Son üç saatda İrandan Azərbaycana 30-a yaxın şəxs təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
13:47
Peskov: Rusiya Yaxın Şərqdəki münaqişədən təsirlənən ölkələrin rəhbərləri ilə təmasdadırRegion
13:32
Neft 10 % bahalaşıb - YENİLƏNİBEnergetika
13:32