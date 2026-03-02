Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Здоровье
    • 02 марта, 2026
    • 13:54
    Внедрение в Азербайджане системы софинансирования в рамках ОМС отложено на 2027 год

    Внедрение практики уплаты застрахованными лицами суммы софинансирования в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) отсрочено в Азербайджане на один год - до 2027 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О медицинском страховании".

    Согласно документу, при получении медицинских услуг, связанных с обследованием у специализированного врача напрямую, без обращения за первичной медико-санитарной помощью, застрахованный должен выплатить сумму софинансирования.

    Согласно изменению, данная статья вступит в силу с 1 января 2027 года (ранее с 1 января 2026 года - ред.).

    Напомним, что сумма софинансирования - это часть убытков или ущерба, возникших в результате страхового случая, не покрываемая гарантией обязательного медицинского страхования и выплачиваемая застрахованным лицом.

