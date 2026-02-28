İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 28 fevral, 2026
    • 14:18
    İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycandakı vətəndaşlarına müraciət edib.

    "Report" xəbər verir ki, müraciətdə İranın hücumlara məruz qaldığı vurğulanıb.

    Səfirlik həmvətənləri sakitliyi və təmkinliyi qorumağa çağırıb.

    Həmçinin qeyd olunub ki, səfirliyin bütün strukturlarının, o cümlədən konsulluq şöbəsinin gündəlik fəaliyyəti normal qaydada davam etdirilir.

    İrana hərbi zərbələr
    Посольство Ирана в Баку обратилось к своим гражданам в Азербайджане
    Tehran's embassy in Baku addresses Iranian citizens

