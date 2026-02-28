İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycandakı vətəndaşlarına müraciət edib
- 28 fevral, 2026
- 14:18
İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycandakı vətəndaşlarına müraciət edib.
"Report" xəbər verir ki, müraciətdə İranın hücumlara məruz qaldığı vurğulanıb.
Səfirlik həmvətənləri sakitliyi və təmkinliyi qorumağa çağırıb.
Həmçinin qeyd olunub ki, səfirliyin bütün strukturlarının, o cümlədən konsulluq şöbəsinin gündəlik fəaliyyəti normal qaydada davam etdirilir.
