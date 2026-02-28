Посольство Ирана в Баку обратилось к своим гражданам в Азербайджане
Внешняя политика
- 28 февраля, 2026
- 14:33
Посольство Ирана в Баку обратилось к иранским гражданам в Азербайджане в связи с ситуацией в Иране.
Как сообщает Report, в обращении подчеркивается, что Иран подвергся атакам.
Посольство призвало соотечественников сохранять спокойствие и сдержанность.
Также отмечается, что повседневная деятельность всех структур посольства, включая консульский отдел, продолжается в обычном режиме.
Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.
Последние новости
14:41
Катар осуждает обстрелы своей территории иранскими ракетамиДругие страны
14:41
МИД: Граждане Казахстана не пострадали в результате ракетных ударов по ИрануДругие страны
14:39
В Израиле сообщили о новом запуске иранской баллистистической ракетыДругие страны
14:33
Посольство Ирана в Баку обратилось к своим гражданам в АзербайджанеВнешняя политика
14:32
Сибига о ситуации в Иране: Тегеран упустил шансы на дипломатическое решениеДругие страны
14:31
В ОАЭ в результате ракетной атаки погиб один человекДругие страны
14:20
В Ираке два человека погибли, пятеро ранены в результате авиаударовДругие страны
14:14
СМИ: В Эр-Рияде зафиксированы взрывыДругие страны
14:10