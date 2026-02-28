Посольство Ирана в Баку обратилось к своим гражданам в Азербайджане

Посольство Ирана в Баку обратилось к иранским гражданам в Азербайджане в связи с ситуацией в Иране.

Как сообщает Report, в обращении подчеркивается, что Иран подвергся атакам.

Посольство призвало соотечественников сохранять спокойствие и сдержанность.

Также отмечается, что повседневная деятельность всех структур посольства, включая консульский отдел, продолжается в обычном режиме.

Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.