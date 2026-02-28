Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Посольство Ирана в Баку обратилось к своим гражданам в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 28 февраля, 2026
    • 14:33
    Посольство Ирана в Баку обратилось к иранским гражданам в Азербайджане в связи с ситуацией в Иране.

    Как сообщает Report, в обращении подчеркивается, что Иран подвергся атакам.

    Посольство призвало соотечественников сохранять спокойствие и сдержанность.

    Также отмечается, что повседневная деятельность всех структур посольства, включая консульский отдел, продолжается в обычном режиме.

    Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycandakı vətəndaşlarına müraciət edib
    Tehran's embassy in Baku addresses Iranian citizens

