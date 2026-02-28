İranın Təhlükəsizlik Şurası ABŞ və İsrailin hava əməliyyatını pisləyib
- 28 fevral, 2026
- 14:00
İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası ölkənin ABŞ və İsrailin həyata keçirdiyi "amansız hava əməliyyatının" hədəfinə çevrildiyini bəyan edib.
Bu barədə "Tasnim" agentliyi xəbər verir.
Qeyd olunub ki, İrana hücum Tehran və Vaşinqtonun ölkənin nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar apardığı bir vaxtda baş verib.
Bəyanatda deyilir ki, Tehrana hücumların davam edəcəyinə dair məlumatlar mövcuddur, buna görə də digər təhlükəsiz şəhərlərə getmək tövsiyə olunur.
