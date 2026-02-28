Высший совет нацбезопасности Ирана осудил воздушную операцию США и Израиля

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна стала объектом "жестокой воздушной операции", проведенной США и Израилем, поскольку атака произошла в то время, когда Иран и США вели переговоры по ядерной программе ИРИ.

Как об этом сообщает агентство Tasnim.

В заявлении говорится о том, что имеются данные о том, что атаки на Тегеран продолжатся, поэтому рекомендуется перемещаться в другие безопасные города.