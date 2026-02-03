Венесуэла и США рассмотрели повестку дня двусторонних отношений

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес и поверенный в делах США по Венесуэле Лора Догу рассмотрели на встрече в Каракасе вопросы повестки дня двухсторонних отношений и открытия дипломатических представительств двух стран.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"На встрече [Родригес и Догу] обсуждались вопросы общей повестки дня прежде всего по энергетическим, экономическим, торговым и политическим темам", - заявил Хиль. Он сообщил, что рассмотрено учреждение дипломатического представительства США в Венесуэле во главе с Догу и дипломатического представительства Венесуэлы в Вашингтоне. "Уполномоченный президент назначила на должность дипломатического представителя в США посла Феликса Пласенсиа", - отметил глава МИД.

Правительство Венесуэлы рассчитывает на мирное, уважительное, развитие отношений с США, основанных на международном праве, Уставе ООН и суверенитете государств, указал Хиль.