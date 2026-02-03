Над Черным морем зафиксировали американский разведывательный БПЛА
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 08:14
Американский разведывательный беспилотник летает над южной частью Черного моря.
Как передает Report, об этом свидетельствует информация с трекингового сервиса Flightradar.
По его данным, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной в Италии.
По состоянию на 07:30 по бакинскому времени, беспилотник совершает круговые маневров недалеко от побережья Турции и в нейтральных водах Черного моря.
