Над Черным морем зафиксировали американский разведывательный БПЛА

Американский разведывательный беспилотник летает над южной частью Черного моря.

Как передает Report, об этом свидетельствует информация с трекингового сервиса Flightradar.

По его данным, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной в Италии.

По состоянию на 07:30 по бакинскому времени, беспилотник совершает круговые маневров недалеко от побережья Турции и в нейтральных водах Черного моря.