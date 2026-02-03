Qara dəniz üzərində Amerikanın kəşfiyyat dronu müşahidə edilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    • 03 fevral, 2026
    • 08:56
    Amerikanın kəşfiyyat dronu Qara dənizin cənub hissəsi üzərində uçub.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Flightradar" izləmə xidmətinin məlumatları göstərir.

    Məlumata görə, "Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk" dronu İtaliyadakı Siqonella aviabazasından havaya qalxıb.

    Bakı vaxtı ilə səhər saat 7:30-a olan məlumata əsasən, dron Türkiyə sahilləri yaxınlığında və Qara dənizin neytral sularında dairəvi manevrlər həyata keçirib.

